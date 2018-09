später lesen Teilsperrung der Rathausstraße Sperrung wegen Denkmal-Check Teilen

Wegen einer turnusmäßigen Inspektion am Gebläsesteg des Weltkulturerbes Völklinger Hütte wird am Donnerstag, 27. September, die Rathaustraße am Weltkulturerbe einseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch Ampeln gesteuert. red