Sechs Wochen Benefiz-Büchermarkt des Lions Clubs Völklingen : Wo Leseratten Gutes tun

Schnappschuss vom Lions-Büchermarkt 2018 in Völklingen. Foto: BeckerBredel

Jedes Jahr richtet der Lions Club Völklingen einen großen, sechswöchigen Benefiz-Büchermarkt mit gespendeten Büchern aus. Die Einnahmen fließen in etliche soziale Zwecke. „Das Kilo Buch“ kostet 3 Euro.

„Es sind Tonnen“, antwortet Anne Roeder auf die Frage, wie viele Bücher diesmal im Bücherantiquariat des Lions Club Völklingen für den guten Zweck verkauft werden. Anne Roeder gehört zum Organisations-Team – im harten Kern sechs Personen – des Benefiz-Büchermarktes, der in Völklingen jedes Jahr zahlreiche Bücherfreunde anlockt. Ab Montag, 30. August, ist es wieder soweit: Ein großes, ansonsten leerstehendes Ladenlokal in der Poststraße 23 wurde vom Lions Club für sechs Wochen angemietet. Bis zum 16. Oktober ist dann montags, dienstags, donnerstags und freitags durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zudem mittwochs und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Es ist bereits der 27. Büchermarkt der Völklinger Lions. Mit den Einnahmen werden über das Lions-Hilfswerk mehrere Kinder-, Jugend- und soziale Projekte in Völklingen finanziert. Unter anderem wird die Jugendarbeit Völklinger Sportvereine unterstützt, der Verein „Baris – Leben und Lernen“, die Emmaus-Stube der Völklinger Pfarreiengemeinschaft und auch Lions-Projekte an Schulen, etwa zur Drogen-Vorbeugung.

Während der ganzen Aktionszeit können auch weitere Bücher gespendet werden. Es sollten Bücher sein, die man auch gerne selbst als Leseratte kaufen würde, also zum Beispiel keine Schulbücher oder veraltete Reisebücher.

Der Büchermarkt muss auch stramm organisiert sein: die ehrenamtlichen Verkäufer, alles Lions-Mitglieder oder deren Ehepartner, lösen sich alle zwei Stunden ab, und das über sechs Wochen. Dabei ist in diesem Jahr auch noch die Corona-Pandemie zu berücksichtigen: Ein Hygienekonzept wurde erstellt, natürlich herrscht Maskenpflicht und Desinfektionsmittel stehen bereit. „Glücklicherweise ist das Ladenlokal sehr groß“, so Anne Roeder, „das Abstandhalten ist also kein Problem.“