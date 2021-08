Neue Fernwärmeleitung aus Velsen : Hitze aus Müllverbrennung verpufft jetzt nicht mehr

Im Wald in Velsen wird die neue Fernwärmleitung zwischen Fenne und der Abfallverwertungsanlage Velsen (AVA) am Mittwoch (25.8.2021) verlegt. Foto: BeckerBredel

Großrosseln/Völklingen Der Entsorgungsverband Saar will die Hitze der Müllverbrennungsanlage in Velsen jetzt gewinnbringend nutzen. Darum wird Velsen an die Fernwärmeversorgung Richtung Saarlouis angeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

Die Abfallverwertungsanlage in Velsen (AVA) pustet seit 20 Jahren ihre Abwärme in die Luft und verschwendet damit eine große Menge an Energie. „Wir mussten sogar Energie aufwenden, um diese Abluft zu kühlen. Das war Irrsinn. Aber in der Zeit der Kohlekraftwerke war unsere Abwärme nicht gefragt, niemand wollte sie nutzen“, sagte am Mittwoch der Geschäftsführer des Entsorgungsverbands Saar (EVS) Georg Jungmann (CDU), als er in Velsen am Standort der Müllverbrennungsanlage den Anschluss an die Fernwärmeschiene verkündete. „Jetzt laufen die Kohlekraftwerke aus, das war die Chance, das zu ändern“, sagte er und betonte, dass man sich seit Jahren Gedanken um die Abwärme gemacht habe, aber keine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit habe finden können.

Dann fiel am Fernwärmenetz Saar das Kohlekraftwerk in Fenne aus, das vor der Abschaltung steht. Der EVS bot sich an und kooperierte mit dem Kraftwerksbetreiber Steag. Sichtbar ist das aktuell an der Landstraße zwischen Klarenthal und Velsen, wo am Straßenrand die mächtigen Doppelrohre der Fernwärmeschiene verlegt werden und eine große Baustelle eingerichtet ist. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Leitungen verbinden das Kraftwerk Fenne, beziehungsweise die dort abgehenden Fernwärmeleitungen nach Saarlouis künftig mit der AVA Velsen. Die Strecke führt durch den Wald, einige Bäume mussten dafür gefällt werden. „Wir haben uns aber weitgehend an vorhandenen Forstwegen, Stromtrassen und anderen Leitungswegen orientiert und nur gering in den Forst eingegriffen. Die Planung wurde mit dem Landesamt für Umweltschutz und dem Saarforst abgestimmt. Der Großteil der Strecke orientierte sich an schon vorhandenen Schneisen und wird auch wieder verbuschen“, erklärte Sebastian Lazar von der Steag. Die Baumaßnahme sei unter dem Strich ein enormer Gewinn für die Umwelt, sagte Jungmann. Die bislang in die Luft gepustete Wärme werde endlich genutzt. „Aus der Abfallverbrennungsanlage wird ein Abfallheizkraftwerk. 43 Megawatt Wärme waren bisher verpufft. Jedes Jahr. Jetzt ist es uns gelungen, mit dieser Energie Kohleverbrennung zu ersetzen. Das kommt den Gebührenzahlern zugute, denn die Einnahmen verhindern Gebührenerhöhungen und die angeschlossenen Haushalte können auf bessere Energieausweise hoffen“, sagte Jungmann. Die neue Technologie habe mehrere Gewinner. Bis zum Oktober 2022 werden die Arbeiten abgeschlossen sein.