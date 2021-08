Schulbücher in St.Ingbert : Fast 9000 Bücher und Hefte werden verteilt

St Ingbert Derzeit bereitet die Stadtverwaltung die Schulbuch-Ausleihe für die Grundschulen in St. Ingbert vor.

Die Mitarbeiter der Stadtbücherei sind das ganze Jahr über im Einsatz, jedoch beginnt für diese in den Sommerferien die heiße Phase im Rahmen der Schulbuchausleihe für die St. Ingberter Grundschulen. Die städtischen Mitarbeiter sorgen dafür, dass alle Schüler, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, mit den individuell zusammengestellten Bücherpaketen ausgestattet werden. Es handelt sich hier um einen enormen Arbeitsaufwand, der hier zu bewältigen ist, um zu Schulbeginn einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Aufgrund der aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen wurde vom Schulträger in Absprache mit der Stadtbücherei darauf verzichtet, die Ausgabe der Schulbücher für die St. Ingberter Grundschulen wie in den Vorjahren in der Stadtbücherei durchzuführen.

Die Büchertüten werden in der letzten Woche der Schulferien durch die Mitarbeiter der Stadtbücherei an die Schulen geliefert. Diese werden dann am ersten Schultag durch das Lehrpersonal an die Schüler ausgegeben, sofern die entsprechenden Beiträge gezahlt und die Schulbücher des vorherigen Schuljahres zurückgegeben wurden.