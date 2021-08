Baustellen in St. Ingbert : Einige Baustellen bleiben länger als zunächst geplant

St Ingbert Die St. Ingberter Stadtverwaltung hat auf weitere Behinderungen durch Baustellen hingewiesen. Im Zuge der bereits begonnenen Baumaßnahme in der Blieskasteler Straße muss das Teilstück zwischen Wollbachstraße und Im Sumpe ab Montag, 30. August, bis voraussichtlich Ende September voll gesperrt werden.

Die Baustelle in der Josefstaler Straße bleibt länger bis Ende August. Zusätzlich müssen Donnerstag, 12. August, die Ausfahrten der Karlstraße sowie der Theresienstraße gesperrt werden. Die Einbahnstraßenregelung in der Karlstraße wird aufgehoben, so dass bis an das Baufeld herangefahren werden kann. Der obere Teil der Theresienstraße ist nur noch als Sackgasse befahrbar.