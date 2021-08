Mundart-Kolumne für St.Ingbert : Gelangweild in der Feeriejewohnung

Mer lääsd joo effder devunn, dass schlaue Leid sich unners Volk mische, fier dem sei Aansichde iwwer die Probleme eraussefinne, wo uns heidsedaach unner de Nächel brenne. Unn die Ergebnisse duun die dann staddisdisch bis uff zwää Stelle hinnerm Komma stolz verkinde.

Manchmool frood mer sich awwer schunn, wie die ihr tiefschürfende Erkenntnisse iwwerhaupt so ermiddeld hann.

Von mir hadd jedenfalls noch känner wolle die Määnung heere. Also so ganz offiziell unn zum Middschreiwe. Vielleichd hadder aach Angschd gehadd, ich häddse dem gladd ins Gesichd gesaad. Awwer das kummd vielleichd noch, dass mir änner e Mikro vors Gesichd halld unn frood: Was halle Sie als Aussenstehender vunn Intelligendds?