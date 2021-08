CDU Hassel : Ärger um den Spielplatz in der Goethestraße

Auf dem Spielplatz in der Goethestraße in Hassel: (von rechts) Michael Rinck, Christian Schwarz mit Julius und Michael Luck mit Noah. Foto: Christa Strobel

Hassel Die CDU Hassel kritisiert die Stadtverwaltung: Ohne Information des Ortsrates wurden Spielgeräte abgebaut und weiteres verändert.

Ohne Ortsvorsteher und Ortsrat zu informieren, wurden auf dem Hasseler Spielplatz Goethestraße zum wiederholten Mal vollendete Tatsachen geschaffen: Eine Rutsche wurde abgebaut, der Erdhügel, auf dem die Rutsche angebracht war, wurde abgetragen und der Sandkasten entfernt. Keine Informationsweitergabe seitens der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung gab es bereits vor zwei Jahren, als das „Piratenschiff“ in einer „Nacht- und Nebelaktion“ abgebaut und erst viel später durch ein neues Klettergerüst ersetzt wurde. Damals hatte die CDU-Ortsratsfraktion dringend um Information im Vorfeld von anstehenden Baumaßnahmen an Spielplätzen gebeten.

Erst die ausdrückliche Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Ortsrat Hassel, Michael Luck, ergab nur eine pauschale Information, mit der Ortsvorsteher Markus Hauck und Michael Luck nicht zufrieden sind, weil man sie nicht ganz nachvollziehen kann. Die Spielplatzanlage wurde 2006 genau so erstellt, seither nicht beanstandet und baulich abgenommen. „Der Hügel ist zu steil ausgeprägt, wodurch sich binnen kürzester Zeit Material ausschwemmt und in die angrenzenden Fallschutzflächen bzw. in den Sandkasten eingräbt und diese verunreinigt.“ Die Absturzhöhe sei zu groß, dass ein Fallschutz notwendig würde, der auf diesem Spielplatz nicht realisierbar sei, so die Stadt. Michael Luck spricht in diesem Zusammenhang von Sicherheitsbedenken seitens der Stadt „aus heiterem Himmel“. Leider sei zudem beim Abbau die Rutsche selbst zerstört worden.

CDU-Ortsratmitglied Christian Schwarz fragt sich, warum die Ausschwemmungen, die immer wieder stattgefunden haben, nicht wie vorher ausgebessert oder bei Sicherheitsbedenken der Hügel begradigt, sondern der Sandhügel einfach abgebaut wurde, ohne Alternativen zu suchen. Grundsätzlich sei der Ortsrat bei der Umgestaltung eines Spielplatzes einzubeziehen. Der Vorsitzende der CDU Hassel, Michael Rinck, kann auch nicht nachvollziehen kann, warum man sich nicht vor Beginn der Baumaßnahme Gedanken gemacht habe, welche Spielgeräte stattdessen dort aufgebaut werden könnten. „Denn gerade jetzt über die Sommerferien wird der Spielplatz von den Kindern häufig frequentiert“, so Michael Luck. Er befürchtet, dass erst im nächsten Frühjahr etwas passiert. Erschwerend komme hinzu, dass „die beiden Hasseler Kitas diesen Spielplatz häufig aufsuchen, er ist der in Hassel am meisten frequentierte Spielplatz“, so CDU-Stadtratsmitglied Christa Strobel, die in der Goethestraße wohnt. Der kleine Julius (3) und Noah (8) möchten „die Rutsche wiederhaben und eine Wippschaukel“, sie wünschen sich außerdem den Sandkasten zurück. Viele Kinder sind enttäuscht, wenn sie den halbleeren Platz sehen. Zahlreiche Eltern hatten sich an die Ortsratsmitglieder mit der Bitte um Auskunft gewandt. Einbezogen wurde die Klage, warum die früher vorhandene zweite Sitzgruppe nicht mehr ersetzt wurde.