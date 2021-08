Übergabe : Neues soll entwickelt werden, Bewährtes bleibt bestehen

Saarlouis Hans-Joachim Neumeyer folgt auf Thomas Martin als neuer Präsident — Lions Club Saarlouis will das Charity-Golf-Turnier wiederbeleben und Lebensmittelspenden sammeln

Auch habe sich der Lions Club Saarlouis weiterhin stark sozial engagiert. So habe man über den mit dem Club verbundenen Lions-Hilfe unter anderem 6000 Euro an den Hilfsfonds „Bürger in Not“ des Landkreises Saarlouis, 2000 Euro an die Oase (Sozialbüro und Notschlafstelle des Caritasverbandes Saar-Hochwald) sowie zahlreiche weitere Beträge an gemeinnützige Organisationen gespendet.