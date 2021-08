28-Jähriger verletzt : Radfahrer gerammt und geflüchtet

Völklingen Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem schwarzen Pkw ist es in der Nacht zu Dienstag in der Völklinger Hofstattstraße gekommen, der Autofahrer flüchtete, berichtet die Polizei. Der 28-jährige Radfahrer, der aus Richtung Bous gekommen war, kam durch den Zusammenstoß in Höhe von Haus Nr. 80 zu Fall und verletzte sich im Gesicht und an den Händen.

Von red

Der Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten in Richtung Bous, die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein. Der Radfahrer wurde nach einer ersten ärztlichen Versorgung am Unfallort in eine Klinik gebracht.