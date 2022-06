Polizei sucht Zeugen : Radfahrer entging nur knapp Unfall

Völklingen/Püttlingen Verkehrsrowdy überholt wartende Autos und fährt trotz „Rot“ über Fußgängerfurt.

Die Polizeiinspektion Völklingen berichtet von einer massiven Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagvormittag, 7. Juni, gegen 10.20 Uhr auf der L136 zwischen Völklingen und Püttlingen: Auf Höhe des Wildparks Völklingen wollte ein 58-jähriger Radfahrer aus Heusweiler die Landstraße an der Fußgängerampel bei „Grün“ überqueren. Gleichzeitig näherte sich ein dunkler Pkw aus Richtung Püttlingen, überholte drei wegen des Rotlichts an der Ampel wartende Fahrzeuge und fuhr mit hoher Geschwindigkeit bei Rot über die Fußgängerfurt.