Polizeimeldungen vom Wochenende : Völklingen: Streit in Drogeriemarkt eskaliert – Polizei sucht E-Scooter-Handtaschendiebe

Foto: dpa/Fabian Strauch

Völklingen Am Samstagabend ist ein Streit zwischen zwei Männern in einem Drogeriemarkt in Völklingen ausgeartet. Ein 58-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Ebenfalls in Völklingen sucht die Polizei zwei Handtaschendiebe, die auf E-Scootern unterwegs waren.

Der Vorfall in Völklingen ereignete sich am Samstagabend (4. Juni) in einem Drogeriemarkt in der Straße Im Betzen. Dort wollte laut Polizei ein 58-Jähriger einem 20-jährigen Autofahrer im Eingangsbereich des Geschäfts zur Rede stellen. Ihm war die „rasante“ Fahrweise des Fahrers auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes aufgefallen. Der Fahrer versetzte dem 58-Jährigen daraufhin einen Stoß, woraufhin der Mann in eine Auslage stürzte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Der Täter flüchtete aus dem Geschäft.

Eine Zeugin merkte sich das Kfz-Kennzeichen des Täters und rief die Polizei an. Durch Videoaufnahmen des Drogeriemarktes konnte der 20-Jährige aus Völklingen zeitnah identifiziert werden. Ihn erwartet nun in ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Lesen Sie auch Polizei fahndet : Raubüberfall auf Tankstelle in Sulzbach: Mann bedroht Mitarbeiter mit Waffe und greift nach Beute

Ebenfalls am Samstag wurde eine 29-Jährige Opfer eines Handtaschendiebstahls. Sie war laut Polizei gegen 14.30 Uhr zu Fuß in der Unterführung zwischen Alter Schulstraße und Alter Brühl unterwegs, als sich zwei Männer auf E-Scootern von hinten näherten und ihr die Handtasche stahlen. Auf den E-Scootern flüchteten sie in Richtung Karolingerstraße. Das Diebstahlopfer alarmierte die Polizei.