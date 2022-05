Zwölf Polizisten und zwei Diensthunde im Einsatz : Mann pinkelt gegen Kneipentür und löst Schlägerei in Völklingen aus

Völklingen Indem er sich an der Eingangstür einer Kneipe erleichterte, brach ein Mann am Sonntag in Lauterbach eine große Schlägerei vom Zaun.

15 bis 20 Menschen liefern sich eine Schlägerei auf der Hauptstraße im Völklinger Ortsteil Lauterbach: Diese Meldung ging am Sonntag, 29. Mai, gegen 19.10 Uhr gleich mehrfach bei der Polizeiinspektion Völklingen ein.

Laut Polizeiangaben hatte ein 33-jähriger Mann gegen die Eingangstür einer Kneipe uriniert, woraufhin der Inhaber ihn zur Rede stellte. Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf Freunde des Wildpinklers ihn unterstützen wollten, sodass der Kneipeninhaber sich in seinem Gasthaus verbarrikadiert und seinerseits Unterstützung gerufen habe. Die ließ auch nicht lange auf sich warten: Als die Polizei eintraf, kamen gerade mehrere Autos mit weiteren Menschen an, die den Kneipenbesitzer unterstützen wollten.