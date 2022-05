Vandalen unterwegs : Sachbeschädigung an Autos und Fassaden in Heusweiler

Heusweiler (red) Zwei männliche Täter machten sich in der Nacht zu Samstag in Heusweiler mehrere Fälle von Sachbeschädigung schuldig. Sie besprühten im Bereich Saarlouiser Straße, Saarbrücker Straße und Parkplatz Am Wittum mehrere Autos und Hausfassaden mit Farbe.

Wie die Polizei weiter berichtet, wurden die die Tat der Farbschmierer von einer Kamera aufgezeichnet.