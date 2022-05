Was eine Hülsenfrucht in Völklingen mit Menschenleben zu tun hat : Eine Bohne wirbt fürs Organspenden

Was eine Hülsenfrucht in Völklingen mit Menschenleben zu tun hat

Lisa Lehnhof gießt die jungen Kidneybohnen-Pflanzen, die in der Völklinger SHG-Klinik zum Tag der Organspende verschenkt werden. Foto: SHG-Klinik/SHG

Völklingen Zum Tag der Organspende verschenken die SHG-Kliniken Völklingen an Nieren erinnernde Pflanzen.

„Wir pflanzen Hoffnung“, heißt es zum Tag der Organspende wie bereits am Montag noch an diesem Dienstag, 31. Mai, von 9 bis 13 Uhr, im Foyer der SHG-Kliniken in Völklingen. Mit einem Informationsstand und dem verschenken von Kidneybohnen-Pflanzen wollen die Transplantations- und Organspendebeauftragten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Organspende wecken.