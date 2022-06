Öffentlichkeitsfahndung : Über 3000 Euro mit gestohlenen EC-Karten abgehoben – Polizei sucht Zeugen

Heusweiler/Riegelsberg/Völklingen Ein Unbekannter hat mit gestohlenen EC-Karten über 300 Euro abgehoben. Die Polizei in Lebach sucht jetzt öffentlich nach der Person. Was bisher bekannt ist.

Zwischen Januar und März 2022 ist es in verschiedenen Lidl-Filialen im Saarland zu Geldbörsen-Diebstählen gekommen. Das teilte die Polizeiinspektion Lebach am Mittwoch mit. Bei den Geschädigten handelte es sich hauptsächlich um ältere Menschen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden mit den in den Geldbörsen befindlichen EC-Karten mehrfach an Geldautomaten in Heusweiler, Riegelsberg und Völklingen jeweils hohe Geldbeträge abgehoben. Der Täter erbeutete dadurch einen Betrag von über 3000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten alle von derselben Person ausgeübt wurden. Da die Polizei bisher keine Spur von dem Täter hat, sucht sie nun öffentlich nach dem Unbekannten.