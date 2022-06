16-Jähriger am Steuer : Nach schwerem Unfall in Geislautern mit einem Toten: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Fahrer

Update Geislautern Nach dem tödlichen Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw am Samstag im Völklinger Stadtteil Geislautern ermittelt die Polizei gegen den 16-jährigen Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 16-Jährige am Steuer des Mercedes SLK von Geislautern in Richtung Großrosseln unterwegs war und in einer leichten Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit mit der Beifahrerseite auf den angrenzenden Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand geriet. Anschließend kam das Fahrzeug ins Schleudern und nach links von der Fahrspur auf die Gegenfahrbahn ab, wo es frontal mit einem herannahenden Lkw kollidierte. Der stark deformierte Pkw war anschließend zwischen dem Auflieger des Lkw und der Leitplanke eingeklemmt. Der 18-jährige Beifahrer wurde bei dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 16 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.