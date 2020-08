Autoaufbruch in Luisenthal : Täter schlägt Scheibe ein und klaut Geldbeutel

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls aus einem Auto in Völklingen-Luisenthal. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ein Unkannter hat in der Nacht auf Mittwoch, 19. August, in der Bahnhofstraße in Völklingen-Luisenthal ein Auto aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter die Seitenscheibe eines geparkten weißen Renault Mégane ein und entwendete aus dem Wageninnern eine braune Geldbörse.

