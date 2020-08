Feuer in Müllentsorgungsfiirma : Großbrand bei Wehrden sorgt für Probleme auf A 620

Feuer in Müllentsorgungsfiirma

Bei einer Entsorgungsfirma zwischen Völklingen und Wadgassen brannten in der Nacht zu Mittwoch, 19. August, etwa 150 Kubikmeter Müll. Foto: Ruppenthal

Völklingen Zwischen Wehrden und Hostenbach hat ein Großbrand 80 Einsatzkräfte beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war auch die angrenzende Autobahn 620 betroffen.

Ein Großbrand bei Völklingen hat in der Nacht auf Mittwoch, 19. August, aufgrund der starken Rauchentwicklung für Sichtbehinderungen auf der Autobahn 620 gesorgt und insgesamt etwa 80 Einsatzkräfte knapp acht Stunden lang beschäftigt. Die Freiwillige Feuerwehr Völklingen wurde gegen 22 Uhr alarmiert, weil auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma zwischen dem Völklinger Stadtteil Wehrden und dem Wadgasser Ortsteil Hostenbach etwa 150 Kubikmeter gemischter Müll in Brand geraten waren. Zudem wurde die Freiwillige Feuerwehr Wadgassen hinzugezogen.

Der Feuerschein und der Rauch waren in der Umgebung weithin sichtbar. Das Feuer in dem etwa 30 Mal 50 Meter großen und überdachten Lager im Außenbereich war nach Feuerwehr-Angaben schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch mühsam. Der Ortsverband Völklingen des Technischen Hilfswerks (THW) rückte mit einem Radlader an, um den Müll auseinander zu ziehen. Der Einsatz dauerte bis gegen 6 Uhr.