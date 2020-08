Diebstahl in Fürstenhausen : Ölspur führt Eigentümer zu seinem gestohlenen Roller

Völklingen-Fürstenhausen Die Polizei sucht Zeugen eines Motorrollerdiebstahls. Sie geht davon aus, dass der Roller am Freitag zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in der Fürstenhausener Straße Im Wäldchen gestohlen wurde. Der Täter gelangte aufs Grundstück des Bestohlenen und ging in die unverschlossene Garage.

Der Eigentümer bemerkte die Tat gegen 3 Uhr und machte sich auf die Suche nach seinem Roller. Weil die Ölleitung defekt war, hinterließ die Maschine eine Spur. Ihr folgend, fand der Eigentümer den Roller schließlich auf einer Wiese in der Straße Am Hasseleich.