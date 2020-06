Völklingen Wie viele andere Kommunen trifft die Coronakrise auch die Stadt Völklingen hart. Bis jetzt betrage der Steuerausfall vier Millionen Euro, sagte der Kämmerer Stephan Groß am Donnerstag im Hauptausschuss des Stadtrates.

Bei der Gewerbesteuer sind es 3,5 Millionen Euro weniger, 2,5 Millionen Euro führt Groß dabei auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. Der Bund will die Gewerbesteuer-Ausfälle als Folge der Pandemie ausgleichen. So steht es im Konjunkturpaket, das die große Koalition in dieser Woche beschlossen hat. Wie viel am Ende tatsächlich nach Völklingen fließt, will Groß aber erst einmal abwarten. Derzeit stehe auch noch nicht fest, wie stark die Stadt von der angekündigten Entlastung bei den Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger profitieren würde, die der Regionalverband anteilig bezahlt.