Ketten-Kollision an Ampel in Luisenthal : Unfall mit drei Verletzten

Eine Ampel auf der Luisenthaler Hauptverkehrsader war Schauplatz einer Doppel-Kollision (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine Unachtsamkeit hat nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in der Luisenthaler Straße des 13. Januar zu einem Unfall mit drei Autos geführt. Den Beamten zufolge befuhren ein Toyota sowie ein Ford die Straße Richtung Burbach und stoppten an einer Ampel.