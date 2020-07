Sachbeschädigung : Unbekannte zerkratzen parkendes Auto in Luisenthal

Völklingen/Luisenthal In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte ein Auto in der Rotstaystraße in Luisenthal. Dabei wurde laut Polizei Völklingen der Kofferraumdeckel des schwarzen 3er BMW auf einer Länge von etwa einem Meter zerkratzt.

Außerdem wurde eine Rückleuchte beschädigt.