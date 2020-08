In Luisenthal : Ladendieb bedroht Kassiererin mit Messer

Foto: dpa/Friso Gentsch

Luisenthal Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann hat sich am vergangenen Freitag um 19.55 Uhr in der Aldi-Filiale in Luisenthal eine Flasche Gin in die Gesäßtasche gesteckt. An der Kasse legt er lediglich diverse Kleinartikel aufs Band.

Als die Kassiererin ihn auf die Flasche anspricht, zieht der Täter ein Springmesser und bedroht die Kassiererin. Sie flüchtet ins Büro, informiert den Filialleiter. Zuvor gelingt es ihr noch, die Ausgangstür zu verschließen.

Der Täter zerschlägt daraufhin die Glasfassung der Tür, flüchtet, kann jedoch noch vom Filialleiter gestellt werden. Diesem gelingt es, dem Täter das Messer aus der Hand zu schlagen. Nach einem kurzen Gerangel zwischen den beiden, gelingt dem Täter dennoch die Flucht, wobei er noch ein Handy und eine Armbanduhr verliert.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: dünne Statur, kurze Haare, ungepflegte Erscheinung, er trug eine 3/4-Jeans, ein grünes T-Shirt sowie Sportschuhe.