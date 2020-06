Unfall in Geislautern : 77-Jähriger fährt 18 Jahre alten Fußgänger an

Geislautern Ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat beim Abbiegen einen Fußgänger übersehen. Der 18-Jährige wollte die Straße überqueren.

Ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat in Völklingen-Geislautern am Mittwochvormittag einen Fußgänger angefahren. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann mit seinem Fahrzeug von der Ludweilerstraße in die Straße „Am Dietrichsberg“ abbiegen. Er übersah dabei einen 18 Jahre alten Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Er erlitt leichte Verletzungen.