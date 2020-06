Körperverletzung in Wehrden : Drei Schläger prügeln auf ihre beiden Opfer ein

Drei Schläger fallen in Wehrden offenbar grundlos über zwei Männer her. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Drei Angreifer haben in Wehrden am Sonntag kurz nach 5 Uhr zwei Männer zusammengeschlagen. Die beiden waren auf dem Nachhauseweg in der unteren Schaffhauser Straße in Wehrden, als neben ihnen ein Pkw mit SLS-Kreiskennzeichen hielt. Drei Männer stiegen aus und verprügelten die beiden offenbar grundlos. Als einer der Attackierten am Boden lag, schlugen die Täter zunächst weiter auf ihn ein. Dann stiegen sie in das Fahrzeug und flüchten in Richtung Wadgassen. Das teilte die Polizei mit.