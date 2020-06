In Völklingen fällt die Freibad-Saison aus

Das Freibad in Völklingen bleibt in diesem Sommer geschlossen. Foto: Becker&Bredel Foto: BeckerBredel

Völklingen Die Verwaltung sagt, sie bräuchte sechs Wochen bis zur Öffnung. Dann sind die Sommerferien aber fast vorbei. Der Stadtrat beschließt, nun das Hallenbad zu öffnen. Aber der genaue Termin steht noch nicht fest.

Schwimmen im Freibad, Sonne tanken und ein Eis genießen – das fällt in diesem Jahr in Völklingen alles aus. Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, dass das Freibad geschlossen bleibt. Die Verwaltung hatte im Vorfeld mehrere Gründe angeführt: Wegen der Corona-Pandemie könne es nur ein eingeschränktes Badevergnügen geben und die Erlaubnis zur Öffnung sei erst Ende Mai gekommen. Die Stadt brauche aber sechs Wochen Zeit zur Vorbereitung, um das Freibad zu öffnen (die SZ berichtete). Außerdem rechne die Verwaltung mit deutlich geringeren Einnahmen, weil wegen der Abstandsregeln viel weniger Leute ins Bad dürfen, und mit höheren Kosten für Reinigung und Desinfektion.