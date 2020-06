Spaß im Sommer : Kirchengemeinde bietet Programm in den Ferien

Die Evangelische Kirchengemeinde Völklingen-Warndt hat sich für die Sommerferien einiges einfallen lassen.

(red) Auch in diesem Jahr bietet die Evangelische Kirchengemeinde Völklingen-Warndt ein Kinderferienprogramm. Wegen der Hygienevorschriften sind nur kleine Gruppen möglich. In den ersten drei Wochen basteln die Kinder Pompons, bauen ein Licht-Haus aus Holz bauen, filzen, verzieren T-Shirts mit Batiken und stellen Pappmaschee her. In den letzten drei Wochen werden Tassen bemalt, Stifteboxen, Vogelhäuschen, Taschen und Schmuck hergestellt oder Traumfänger und Sommerkränze gebastelt.