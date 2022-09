Energiekrise im Saarland : Saarbrücker Hallenbäder: Wasser wird kälter – Preise gehen hoch

Auch im Dudobad in Dudweiler wurde die Wassertemperatur aufgrund der Energiekrise um zwei Grad auf 26 Grad gesenkt. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken Die Freibadsaison ist beendet. Wer im Winter in der Halle schwimmen will, muss ab Januar aufgrund der Energiekrise mehr bezahlen – in kälterem Badewasser.

Fast hätten die Saarbrücker Bäder die Marke von einer Viertelmillion Badegäste geknackt. Nach fast vier Monaten Öffnungszeit und wochenlangen Rekordtemperaturen besuchten seit 16. Mai 243 500 Badegäste die Saarbrücker Bäder, teilte die Bädergesellschaft mit. Das seien fünf Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.

Das Schwarzenbergbad, die Außenbecken der Kombibäder in Altenkessel, Fechingen und Dudweiler sind jetzt geschlossen. Es beginnt die Hallenbad-Saison – und die wird überschattet von der Energiekrise (wir berichteten mehrfach). Denn viele Kommunen befürchten, dass ihnen die Kosten für die Beheizung ihrer Hallenbäder aus dem Ruder laufen.

Schwimmbäder in Saarbrücken: Wasser wird kälter – Preise gehen hoch

In allen Hallenbädern der Stadt wurde die Wasser-Temperatur bereits von 28 Grad auf 26 Grad abgesenkt. In anderen Kommunen des Regionalverbandes, zum Beispiel in Sulzbach, wird diskutiert, das Hallenbad ganz zu schließen. Das Hallenbad in Völklingen ist aufgrund einer umfassenden Sanierung geschlossen. Auf alle Fälle müssen sich Badegäste auf höhere Preise einstellen.

„Aufgrund der steigenden Energiekosten wird es eine moderate Preiserhöhung von 15 Prozent auf die Einzeltickets ab 1. Januar 2023 geben“, teilen die Saarbrücker Stadtwerke mit, die die Bäder der Landeshauptstadt betreiben.

Erwachsene zahlen dann 4,80 Euro statt 4,20 Euro, Jugendliche 2,50 Euro (statt 2,20 Euro) und Kinder 1,80 Euro (statt 1,60 Euro). Für Kinder unter sechs Jahren bleibt es weiterhin kostenlos. Die Familienkarte (ein Erwachsener und ein Kind) kostet dann 6,20 Euro statt 5,40 Euro.

Saarbrücken: Bessere Öffnungszeiten in drei Hallenbädern

In Saarbrücken gibt es ansonsten nur noch das privat betriebene Spaßbad Calypso. Dort gibt es zwar auch ein Sportbecken, doch keine gestaffelten Eintrittspreise. Wer eigentlich nur sportlich Bahnen ziehen will, bezahlt soviel wie die Spaßbadbesucher auch: Für Erwachsene kostet das seit 22. Juni für zwei Stunden 16,50 Euro (ermäßigt 10,50 Euro), am Wochenende sogar 19 Euro. Familienkarten gibt es gar nicht.

Eine erfreuliche Nachricht: Die Hallenbäder in Fechingen, Altenkessel und Dudweiler starten mit besseren Winteröffnungszeiten. So hat das Hallenbad Dudweiler die Öffnungszeiten vormittags erweitert, sodass Berufstätige ihre Mittagspause für einen Schwimmbad-Besuch nutzen können.

Dienstags und freitags hat das Hallenbad in Dudweiler durchgängig von 6.30 bis 21 Uhr geöffnet. Die Kombibäder Altenkessel und Fechingen öffnen samstags künftig durchgehend von 8 bis 18 Uhr. Mit dem Start der Hallenbadsaison beginnt auch das neue Kursprogramm in den Saarbrücker Bädern. Ob Mittel vorhanden sind, Bäder zu sanieren, konnten die Stadtwerke nicht sagen. Es gelte das Prinzip „das Wichtigste zuerst“.