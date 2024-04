Kater Peter wurde berühmt Saarbrücker Flughafen-Chef Knut Hänschke wird 80 – so blickt er auf die Zukunft des Saar-Airports

Knut Hänschke wurde im niederschlesischen Reichenbach (heute Dzierzoniów) geboren und wuchs in Braunschweig auf, wo er eine Ausbildung zum Reisebürokaufmann machte. Dann ging es nach München, wo er für die britische Fluggesellschaft BEA (British European Airways, gibt es nicht mehr) arbeitete und dann für die gleiche Airline im geteilten Berlin am Flughafen Tempelhof. Dann ging es nach Hamburg zur US-Fluggesellschaft TWA (längst Geschichte) und später für TWA nach Kaiserslautern. Die Pfalz deshalb, weil TWA viele Kunden der dort stationierten US-Soldaten nach Hause flog. Es folgte die isländische Icelandair in Frankfurt. Die Begeisterung für die Luftfahrt war festgefügt. Kunden aus dem Saarland ergänzten die Klientel – so kam Hänschke mit dem Saarland in Kontakt.