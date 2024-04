Drei Fahrzeuge beteiligt Verkehrschaos in Saarbrücken nach Auffahrunfall auf der A620

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, und schon steht der Berufsverkehr. So war es am Morgen auf der A620 in Saarbrücken. Hier kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

23.04.2024 , 09:36 Uhr

Foto: Thorsten Kremers