Am Samstag ist Schluss Beliebtes Restaurant in Saarbrücken schließt nach zehn Jahren

Eine Schreiberin kündigt an, am letzten Tag mit von der Partie sein zu wollen: „Wir sehen uns morgen.“ Gleichzeitig lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf: „Es ist alles so traurig. Wir werden dich und das Al Kasbah vermissen. Dir wünschen wir alles Gute, bei allem, was du zukünftig machst.“