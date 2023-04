Relegationsplatz gehört jetzt Saarbrücken FCS schlägt im Spitzenspiel Dynamo Dresden - und darf vom Aufstieg träumen

Teufelskerl Daniel Batz, Torfürst Adriano Grimaldi, Rückkehrer Richard Neudecker: Dank seiner Protagonisten hat der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend im Heimspiel gegen Dynamo Dresden einen bedeutenden Sieg im Aufstiegsrennen der 3. Liga eingefahren: Vor 15 468 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Saarbrücker Ludwigspark besiegten die Blau-Schwarzen die Sachsen verdient mit 2:0 (2:0) und kletterten wegen des besseren Torverhältnisses am Gegner vorbei auf den Relegationsplatz. Nach dem vierten Heimsieg in Folge, den Tore von Grimaldi und Neudecker (28./45.) bereits in Hälfte eins auf den Weg brachten, herrschte im Park Partystimmung pur.