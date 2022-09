Handball : „Wir sind das kleine, gallische Dorf“

Tom Schlicker (links), hier im Duell mit Torwart Paul Oswald vom TuS Brotwurf, kam vom TV Merchweiler zur HSG Dudweiler-Fischbach. Foto: Bastian/Mohr/FNS

Dudweiler/Fischbach Die HSG Dudweiler-Fischbach bestreitet am Freitag beim HC Dillingen/Diefflen das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Handball-Saarlandliga. Nach der Trennung von Trainer Christian Mühler wird der zunächst interimsmäßig eingeplante Tim Kipper die Mannschaft in der gesamten Spielzeit betreuen.