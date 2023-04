Viel Beifall, aber kein Jubel Premiere am Saarländischen Staatstheater: Dieser Hamlet trägt Kriegsbemalung

Der Nachrichtensprecher (Gregor Trakis) weiß immer genau, was los ist: Prinz Hamlet gelte als zu „jung und unerfahren“, um seinen Vater zu beerben, die Heirat zwischen Hamlets Mutter und dem Bruder des „verstorbenen“ Königs bringe „Stabilität“, und die Norweger seien nur wegen ein paar friedlichen „Manövern“ in Dänemark. Was ist das für ein fabelhafter Kniff der Regie, um Shakespeares jahrhundertealten Klassiker ins Hier und Jetzt zu holen – ohne Krampf. Mühelos.