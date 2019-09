KuBe-Konzert : „Spanische Nächte“ in Saarbrücken

Saarbrücken „Spanische Nächte“ wird es am Freitag, 27. September, 20 Uhr, im Rathausfestsaal Saarbrücken geben. Der Kulturverein KuBe lädt zu einem Liederabend mit temperamentvollen Kompositionen von Manuel de Falla, Roberto Gerhard und Joaquin Turina.

Ljiljana Winkler studierte an der Hochschule für Musik Saar und ist heute Dozentin für Gesang und Stimmbildung an der Universität in Augsburg. Takeo Sato begann bereits als Zwölfjähriger seine internationale Laufbahn als Konzertgitarrist, gewann 1996 als 14-Jähriger beim renommierten International Guitar Contest Bath in England den 1. Preis. Ausgebildet wurde er u.a. an der Hochschule für Musik Saar und von seinem Vater, dem japanischen Gitarrenbaumeister Kazuo Sato. Der Eintritt zum Konzert am Freitag ist frei, Spenden erbeten.