Festival : Bretonischer Gitarrist in Malstatt

Saarbrücken Soig Siberil, Meister der bretonischen Gitarre, gastiert am morgigen Mittwoch, 25. September, 20 Uhr, im Kulturzentrum Breite 63 in Malstatt (Breite Straße). Soig Siberil hat die Gitarrenmusik der Bretagne in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Er tritt im Rahmen des Celtic String Festivals in der Breite 63 auf.