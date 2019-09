Bandpremiere : Zara Weiskircher singt Americana

Saarbrücken Comeback-Konzert mit der neuen Band Riley am Freitag im Saarbrücker Kunstwerk.

Ihr Comeback-Konzert ist am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, im Kunstwerk Malzeit in Saarbrücken, Scheidter Straße. Und wer Fan von Americana, Country & Co ist, sollte es sich anhören. Denn gemeinsam mit ihrer neuen Band Riley verbindet Zara Weiskircher Country, Bluegrass, Gospel, Irish Folk und Singer-Songwriter-Stücke zu diesem eigenen Sound.