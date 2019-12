Konzert-Abend : „Schlagerzeit“ mit G.G. Anderson und Mariella Milana

Saarbrücken (red) Es ist wieder „Schlagerzeit“ im Kunstwerk in der Scheidter Straße 1. Die „Schlagerzeit“ ist eine neue Veranstaltungsreihe, veranstaltet vom in Saarbrücken beheimateten Label Klondike Records & Songs.

Premiere war vor einem Monat. Jetzt steht die „Schlagerzeit 2“ an. Am Freitag, 20. Dezember, 20.30 Uhr, werden als musikalische Gäste G.G. Anderson, Mariella Milana und Michele Joy erwartet.

Sechsmal im Jahr, so ist es geplant, werden in der „Schlagerzeit“ verschiedene Schlager-Künstler auftreten, immer mehrere an einem Abend. Die nächsten „Schlagerzeiten“ stehen bereits fest: Am 15. Februar werden Christian Lais und Ingo Blenn sowie Susan Ebrahimi dabei sein. Am 17. April sind Olaf der Flipper, Pia Malo und Nils Thomas eingeladen.