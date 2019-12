Vorträge und Workshops in Saarbrücken : Planungen für den nächsten Frauentag

Saarbrücken Frauenbüro Saarbrücken und Frauenforum stellen wieder ein Programmheft mit den Veranstaltungen zusammen.

Alle Verbände und Einzelpersonen, die in Saarbrücken eine politische, berufliche, kulturelle oder gesundheitliche Veranstaltung zum Frauentag organisieren, können sie in einem gemeinsamen Programmheft für Saarbrücken abdrucken lassen. Das Heft wird in großer Auflage gedruckt und verteilt. Der Abdruck im Programmheft ist kostenfrei. Die Veranstaltung muss zwischen Sonntag, 1. März, und Dienstag, 31. März 2020, in Saarbrücken stattfinden und einen inhaltlichen Bezug zum Frauentag haben. Die Finanzierung der Veranstaltung fällt in den Verantwortungsbereich der jeweiligen Träger. Das Frauenbüro übernimmt keine Veranstaltungsorganisation.