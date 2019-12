vorbericht : „Wir müssen nur unserer Fantasie vertrauen“

„Das 2. Ich“ ist eines der Stücke für Erwachsene, die in der kommenden Saison im Kleinen Theater im Saarbrücker Rathaus zu sehen sind. Das Figurentheater Tübingen bringt ein Traumfragment von Walter Benjamin mit Figuren auf die Bühne. . Foto: Julia Pogerth

Saarbrücken Das Programm für die neue Saison im Kleinen Theater im Rathaus steht. Thomas Altpeter hat viel Fantastisches ausgewählt.

„Wir alle werden verrückt geboren. Manche bleiben es.“ Dieses Zitat Samuel Becketts steht literarisch Pate für die Spielzeit 2020 im Kleinen Theater im Rathaus. Thomas Altpeter, seit 2009 künstlerischer Leiter des renommierten Saarbrücker Figurentheaters, rückt in der kommenden Saison das Groteske und das Verhältnis des Menschen zum Irrationalen in den Mittelpunkt des Programms.

Dabei lässt er außer Beckett, dessen berühmtestes Stück „Warten auf Godot“ übrigens auch zur Aufführung gelangt, nämlich in einer Inszenierung des bekannten Figurentheaters „Gingganz“ aus Göttingen (21. März), noch andere Klassiker der Moderne zu Wort kommen – etwa Franz Kafka, Walter Benjamin, Oscar Wilde.

Oder Antoine de Saint-Exupery: Dessen „Kleiner Prinz“ (2. Mai) läuft in einer Inszenierung des weltweit tourenden Figurentheaters Petra Schuff aus Alpenrod ebenfalls im samstagabendlichen Erwachsenenprogramm (jeweils 19.30 Uhr), das den Stellenwert von Figurentheater als ambitionierte Gegenwartskunst betont.

„Im Grotesken trifft das Lächerliche auf das Wunderbare“, erläutert Thomas Altpeter das Spielzeitmotto. „Die Welt ist Mysterium und Zirkus zugleich; die Träume dringen in die Wirklichkeit und geben Rätsel auf.“ Diese Nähe zum Traum sei, so Altpeter, im Figurentheater a priori angelegt: „Wie jener wird es von Assoziationen und von Symbolik bestimmt. Manchmal sind es nur sparsame Zeichen, die sich in unseren Köpfen zur Welt verdichten. Hier ist alles möglich – wir müssen nur unserer Fantasie vertrauen.“