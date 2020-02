Der Laden von „Brot & Seele“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken firmiert bald als „Brot & Sinne“. Hintergrund ist eine Namensstreit mit dem Backkonzern Lieken. Foto: Tobias Fuchs

Nach einem Namensstreit mit dem Backkonzern Lieken hat sich die Bäckerei „Brot & Seele“ aus Saarbrücken jetzt umbenannt.

Das ging schnell: Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass „Brot & Seele“ so nicht mehr heißen darf. Der Saarbrücker Bäckerei blieben sechs Monate für eine Umbenennung. Doch schon am vergangenen Wochenende präsentierte man „Brot & Sinne“ als neuen Namen. Zuvor hatte das Unternehmen auch seine Kunden um Vorschläge gebeten.

Gut zwei Jahre dauerte der Namensstreit zwischen Lieken und „Brot & Seele“. Die Saarbrücker sind seit 2015 am Markt, als Hipster-Bäckerei, die großen Wert auf das Backhandwerk legt. So ließ sich Firmengründer Thilo Nast, ein umtriebiger Geschäftsmann, zum Bäcker mit Meisterbrief ausbilden. Zunächst betrieb „Brot & Seele“ nur einen Laden am St. Johanner Markt in Saarbrücken, mittlerweile hat man sieben Verkaufsstellen in der Landeshauptstadt und in Saarlouis.