Förderschulen : Regionalverband bekommt eine neue Förderschule

Saarbrücken Die Regionalversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung die Errichtung einer eigenständigen Förderschule Geistige Entwicklung in der Saarbrücker Moselstraße beschlossen. Das teilt die Regionalverbands-Verwaltung mit.

An diesem Standort befindet sich derzeit bereits eine Außenstelle der Friedrich-Joachim-Stengel-Schule Förderschule Geistige Entwicklung Heusweiler. Aufgrund der ansteigenden Schülerzahlen ist die Einrichtung eines eigenständigen Schulstandortes in Saarbrücken notwendig geworden. In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Schüler von 96 auf 131 an den Standorten Heusweiler und Saarbrücken.