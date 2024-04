Trainieren fast ohne Personal Neuer Fitnessclub einer bekannten Kette in Saarbrücken

Am Donnerstagmittag ist im neuen Fitnessstudio in der Eisenbahnstraße 41 in Saarbrücken nichts los. Nur zwei Menschen trainieren für sich alleine, Musik auf den Ohren. Außer Geschäftsführer Daniel Müller, der uns den Club zeigt, ist kein Personal vor Ort. „Man trainiert hier teilweise personallos“, erklärt der Geschäftsführer, der zwölf Studios der Kette „Kraftwerk“ im Saarland und fünf weitere auf den Kanarischen Inseln, wie Teneriffa und Gran Canaria besitzt. Der dritte Studio-Standort in Saarbrücken hat jetzt seine Türen geöffnet, man kann trainieren, auch wenn noch nicht alles fertig ist.