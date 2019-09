Ins Bild gerückt : Fotoausstellungen über Popkultur in Saarbrücken

Saarbrücken „Pictures of Pop – Fotografie in der Popkultur“ heißt eine Reihe von Fotoausstellungen, bei denen der „Poprat Saarland“ noch bis März 2020 im ganzen Saarland insgesamt rund 1000 Fotos von über 130 Fotografinnen und Fotografen zum Thema Popkultur präsentiert.

Dazu gehört auch die Ausstellung „Einblicke in Monochrom“ von Lukas Pell. Sie wird an diesem Samstag, 7. September, 19 Uhr, zusammen mit der Ausstellung „Zehn Jahre Popscene – Covers of Pop“ im Garelly-Haus eröffnet. Die Ausstellung zeigt 25 Fotos. Lukas Pell fing vor etwa zweieinhalb Jahren an zu fotografieren. In Paris fand er endgültig seinen Stil. Seither sind seine Bilder schwarz-weiß und in den meisten Fällen unbearbeitet.