Kunst aus Saarbrücken : Künstler des Saarbrücker Kuba stellen aus

Saarbrücken Bereits zum zwölften Mal zeigen Künstlerinnen und Künstler des Kulturzentrums am EuroBahnhof (Kuba) gemeinsam mit Gästen vom 13. September bis zum 6. Oktober im Rahmen des Herbstsalons ausgewählte Beispiele ihrer Arbeiten.

Die Veranstalter versichern: Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler zählen zu den wichtigsten Positionen der regionalen Kunstszene und dokumentieren in ihren Beiträgen die Vielfalt und Lebendigkeit sowie die hohe künstlerische Qualität, die im Kulturzentrum am EuroBahnhof vertreten ist.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind Dienstag bis Sonntag 15 bis 18 Uhr, montags und am 3. Oktober (Feiertag) ist die Schau geschlossen.

Öffentliche Führungen sind am Samstag, 28. September, 16 Uhr (Tage der Bildenden Kunst), am Sonntag, 29. September, 14 und 16 Uhr (Tage der Bildenden Kunst), am Sonntag, 6. Oktober, 16 Uhr. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.