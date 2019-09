Saarbrücken : Kritik an den neuen Saarbrücker Radwegen

Saarbrücken Trotz roter Farbe auf einem Teil der neuen Radspur der Hohenzollernstraße fühlen sich Studenten auf der Fahrt zur htw unsicher.

Laut Friedrich sind die Radwege für die Studierenden ein zentrales Thema. Sie bemängeln die enge Fahrbahn in der Hohenzollernstraße und die daraus entstehenden Risiken. Häufig müssen Radfahrer in den Gegenverkehr oder auf den Bürgersteig ausweichen, weil parkende Pkw oder haltende Lkw die Radwege blockieren und die Sicht in die Seitenstraßen versperren – selbst an der Kreuzung Hohenzollern- und Roonstraße, wo der Radweg jetzt rot leuchtet. Friedrich: „Als Radfahrer will man einen guten Überblick über die Verkehrslage haben. Nur so fühlt man sich sicher. Das ist in der Hohenzollernstraße nicht gewährleistet.“