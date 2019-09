Sonntagskonzert : Evensongs in Saarbrücken

Saarbrücken Am Sonntag, 8. September, beginnt um 17 Uhr wieder die Reihe der monatlichen Evensongs in der Pfarrkirche St. Michael in der Schumannstraße. Die musikalische Gestaltung übernehmen diesmal der Kammerchor „Con spirito“ sowie der Jugendchor St.

