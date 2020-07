Eine etwas andere Tournee : Festival Resonanzen gibt schwimmende Konzerte auf der Saar

Saarbrücken/Völklingen Das Festival Resonanzen, das im Oktober im Saarland stattfinden wird, lässt bereits vorab in mehreren sogenannten Satelliten-Veranstaltungen von sich hören. Eine besonders außergewöhnliche findet am Sonntag, 19. Juli, statt.

Das Theaterschiff Maria-Helena wird dann zu einer schwimmenden Bühne, von der aus drei Bands auftreten: Die Storky Bones aus St. Wendel, The Rodeo aus Frankreich und Drummerin Katharina Ernst aus Berlin werden an drei Spielorten verschiedene Songs aus ihrem Repertoire präsentieren.

Das Ganze startet von Saarlouis aus, wo die drei Bands zuerst auftreten, ab 12 Uhr. Das Theaterschiff schippert dann weiter nach Völklingen-Wehrden, wo es um 16 Uhr mit den Konzerten weitergeht. Um 20.30 Uhr soll die Maria-Helena dann wieder in Saarbrücken anlegen, wo die drei Bands zum letzten Mal spielen. Die Zuschauenden können die Konzerte vom Ufer aus verfolgen. Nach dem Motto „Follow us – folgt dem R“ möchte das Festival außerdem Radfahrende dazu animieren, dem Schiff auf dem Weg entlang der Saar zu folgen. Durch vorherige Anmeldung können Radfahrende einen Sitzplatz bei den Konzerten reservieren. Die Konzerte werden auch diesmal per Live-Stream über verschiedene Social Media-Kanäle übertragen.