Die schreibende Zunft : Der harte Kampf des Fantasten zurück ins Leben

Seinen letzten Roman musste Christoph Marzi unter großer Anstrengung zu ende bringen. Mitten drin erlitt der Autor einen Schlaganfall. Aber er hat sich mit viel Mut zurück gekämpft und auch schon wieder mit dem Schreiben begonnen. Foto: Dingler

Saarbrücken Christoph Marzi hat unzählige phantastische Welten erschaffen. Im wirklichen Leben warf ihn ein Schlaganfall fast aus der Bahn.

Wer sich mit Christoph Marzi trifft, begegnet einem Menschen, der dabei ist, sich ins Leben zurückzukämpfen. Seit einem Schlaganfall vor zwei Jahren sitzt der bekannte Autor überwiegend im Rollstuhl. Kurze Wege kann er auch wieder am Stock gehen, sehr langsam zwar, aber das ist für ihn schon ein riesiger Erfolg.

In der Klinik, in der er die so genannte Früh-Reha nach dem Krankenhaus macht, erfährt er „die schlimmen Auswirkungen des Pflegenotstands am eigenen Leib“. Marzi wird sehr zornig, wenn er davon erzählt. Anders ist das glücklicherweise später in der St. Wendeler Bosenberg-Rehaklinik. Dort schöpft er erstmals wieder Hoffnung, denn das Motto dort habe gelautet: „Wir müssen das Unmögliche versuchen um das Mögliche zu erreichen.“

Info Literatur entsteht überall in der Region Sie schreiben Fantasy, Lyrik, Mundart, Krimis oder große Romane. Überraschend viele Autorinnen und Autoren leben in unserer Region. Einige sind ziemlich bekannt, andere werden es vielleicht noch, es gibt sogar welche, die vom Schreiben leben können. Wir stellen in loser Folge einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor.

Das Handwerkszeug musste er, so sagt er, komplett neu erlernen. „Meine Frau hat mit mir Zeitungslesen geübt.“ Schreiben kann er mittlerweile auch wieder mit Hilfe eines Tablets, das der 50-jährige mit einem Stift bedient. Das Lesen klappt zum Glück wieder wie früher.

Marzi ist in Obermendig in der Osteifel aufgewachsen. Ins Saarland kam er wegen der Lehrerstelle am Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, die er bis zu dem Schlaganfall „mit Leib und Seele“ ausfüllte.

Schon als Kind sei er ein extremer Leser gewesen, meint er. Die englischen Klassiker von Charles Dickens habe er verschlungen, sein Lieblingsbuch ist David Copperfield. Mit 15 Jahren beginnt er Kurzgeschichten zu schreiben. Doch bis zur ersten Romanveröffentlichung ist es noch ein weiter Weg: 2004 erscheint Lycidas, die Geschichte des einäugigen Mädchens Emily, das im viktorianischen London Abenteuer erlebt, die in einer phantastischen Stadt unter der Metropole spielen.

Marzi gewinnt damit sofort den Deutschen Phantastik-Preis, der ihm vom saarländischen Erfolgsautor Markus Heitz („ein guter Freund“) überreicht wird. Das Motiv einer geheimen Stadt unter der eigentlichen Stadt baut er zu einer ganzen Reihe namens „Uralte Metropole“ aus.

Für das Frank Nimsgern-Musical „Phantasma“ überträgt er die englischen Songtexte von Aino Laos ins Deutsche. Nimsgern war auf Marzi aufmerksam geworden, weil der Schriftsteller einen Frauencharakter in seinem zweiten Roman „sehr stark nach der Stimme von Aino Laos designt“ hatte. „Am Anfang habe ich mir noch brav Autogramme abgeholt, irgendwann war ich im Team“, erinnert sich der Autor.

Doch leider bleibt es bei der bisher einzigen Zusammenarbeit mit Nimsgern. „Sollte Frank noch mal auf mich zu kommen, bin ich jederzeit bereit fürs Theater. Mein Kopf ist nach wie vor voller Ideen.“ Marzi schreibt aber unermüdlich weiter neben seinem Lehrerberuf.

Aus seinem Lieblingsgenre Fantasy bricht er bisweilen aus und schreibt dann Kinderbücher oder einen Wirtschaftskrimi. Auch Fantasy für Jugendliche, wie etwa die atemberaubend bildreiche „Malfuria“-Trilogie entspringt seiner schier unendlichen Fantasie. „Schriftsteller sind geschickte Lügner“, meint er, womit er sagen will, dass das eigene Erleben massiv verfremdet in die Romane eingeht.

Für seinen bislang letzten Roman „Mitternacht“ erhält er den renommierten Phantastik-Literaturpreis Seraph. Darauf ist er besonders stolz, denn er wird von einer Jury aus Lektoren vergeben. Im Roman gerät ein junger Londoner Schriftsteller in eine Geisterwelt und verliebt sich darin in ein Geistermädchen. „Die Geister können nur dann weiter existieren, wenn jemand ihre Geschichte kennt. Es ist sehr gruselig – in der Parallelwelt herrscht immer dichter Nebel.“

Diesen Roman muss Marzi schon unter großen Mühen zu Ende bringen – der Schlaganfall trifft ihn mittendrin. Zuvor schon ringt sich der Vater von vier Kindern die knappe Zeit zum Schreiben ab. „Ich habe immer am späten Nachmittag und abends geschrieben, manchmal auch nachts. Außerdem hatte ich immer etwas zum Schreiben dabei, damit ich Einfälle jederzeit festhalten kann.“

Im März hätte er seine erste Lesung nach dem Schlaganfall gehabt, zusammen mit Markus Heitz. Doch Corona macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Aber entmutigen lässt er sich nicht. Derzeit schreibt er mit Markus Heitz aus reinem Vergnügen eine gemeinsame Geschichte. „Das funktioniert so, dass jeder von uns ein Stück schreibt – mit einem möglichst komplizierten Ende, so dass der andere gucken muss, wie er da weiterkommt. Wir schicken uns das hin und her, das macht unheimlich viel Spaß.“