Es geht wieder : Es gibt wieder Konzerte im Inselgarten in Saarlouis

Es gibt wieder Konzerte im Inselgarten in Saarlouis

The GAP Project kommen auf die Vauban-Insel in Saarlouis. Foto: Carolin Merkel

Saarlouis Jetzt sind es wieder richtige Konzerte: Im Inselgarten im Saaraltarm von Saarlouis spielen Feinkost und The Gambles und GAP Project.

Der Saarlouiser Inselgarten auf der Vauban-Insel präsentiert von Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, wieder Konzerte für seine Gäste. Los geht es am Freitag ab 19:30 Uhr mit der Band Feinkost. Die Band um Gerd Leinenbach präsentiert eigene Songs in deutscher Sprache. Der Samstag steht ganz im Zeichen des guten alten Rock ’n Roll, The Gambles werden ab 19:30 Uhr die Bühne zum Rocken bringen.